Kvůli válce zaniklo na Ukrajině téměř pět milionů pracovních míst

Zaniklá pracovní místa odpovídají zhruba 30 procentům celkové ukrajinské pracovní síly v době před válkou. Číslo se ale podle ILO může ještě významně změnit - organizace odhaduje, že by se mohlo zvýšit až na sedm milionů zaniklých pracovních míst, což by odpovídalo 43,5 procentům.

Kromě toho by válka na Ukrajině mohla vyvolat vyšší nezaměstnanost i v sousedních zemích, které přivítaly miliony uprchlíků, varovala organizace.

„Narušení v hospodářství v kombinaci se značným vnitřním vysídlením a přílivem uprchlíků do jiných zemí způsobuje rozsáhlé ztráty v oblasti zaměstnanosti a příjmů,“ uvedla organizace.

„V případě okamžitého ukončení bojů by mohlo dojít k rychlému oživení zaměstnanosti. Obnovilo by se 3,4 milionu pracovních míst, čímž by se míra jejich ztráty snížila na 8,9 procenta,” uvedli odborníci ILO, která sídlí v Ženevě.