Krizi s běženci svěřilo Slovensko zcela neznámé firmě

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), slovenský národní železniční dopravce, pozastavila provoz jednoho z evakuačních vlaků. Ten vozil ukrajinské uprchlíky z Košic do Bratislavy. ČTK to sdělila ZSSK, která rozhodnutí zdůvodnila nízkým počtem cestujících. Zatímco po začátku ruské invaze vstupovalo na Slovensko z Ukrajiny denně kolem 12 tisíc lidí, za středu to bylo 3406 lidí.