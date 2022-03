Jsem připraven mluvit s Putinem. Pokud jednání selžou, hrozí třetí světová válka, říká Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl v nedělním rozhovoru pro americkou stanici CNN, že je připraven jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zároveň zdůraznil, že Ukrajina je na jednání připravena již dlouho a že pokud by měla selhat, mohlo by to znamenat třetí světovou válku.