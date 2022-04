Jižní Korea je připravena přesměrovat část dodávek plynu do Evropy

Jižní Korea je připravena do léta přesměrovat část dodávek plynu do Evropy, kde na trhu panuje nejistota v souvislosti s ukrajinskou krizí. Učinit by tak měla na žádost Spojených států či evropských zemí. Podle agentury Reuters to ve středu uvedl zdroj obeznámený s touto záležitostí.