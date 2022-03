Je to ostuda! Většinu Francouzů válka na Ukrajině nezajímá, stěžují si aktivisté

Francie zatím přijala jen hrstku uprchlíků z Ukrajiny. Ne že by nechtěla nebo nemohla víc. Důvodem je hlavně vzdálenost, Ukrajinci zatím míří do zemí blíže své okupované vlasti. I to je důvod, proč válka není mezi lidmi ve Francii tématem číslo jedna. A přitom se města mobilizují a dobrovolníků je dostatek.