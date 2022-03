Fiala po jednání s V4 a Johnsonem: Musíme postupovat proti ruské agresi

Na jednání se premiéři shodli na tom, že musí snížit energetickou závislost na Rusku a nadále postupovat proti ruské agresi na Ukrajině. Fiala to napsal na Twitter.

Jednalo se o vůbec první setkání Fialy s Johnsonem od prosincového nástupu Fialy do role ministerského předsedy Česka.

Premiér Fiala vyráží do Londýna, čeká ho jednání V4 s Johnsonem

„Je tu jedno téma, a to je pro všechny země důležité, a to jak si poradit s uprchlickou krizí a jak postupovat dál, a to i společně a v rámci Evropské unie," uvedl před odletem. ČR podle něj prozatím uprchlickou vlnu zvládá.