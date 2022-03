Evropská komise by ráda ukončila odběr plynu z Ruska do pěti let

Evropská komise do května předloží plán postupného ukončení odběru plynu z Ruska do roku 2027. Během páteční jednání unijních lídrů to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Lotyšský premiér Krišjánis Kariňš před summitem prohlásil, že EU musí kvůli válce na Ukrajině co nejrychleji ochromit ruskou ekonomiku a měla by rozhodnout o zastavení energetického dovozu z Ruska.