Důkaz pro tribunál, reagoval Zelenskyj na stať RIA Novosti

Podle Zelenského jde o jakýsi návod „k likvidaci všeho, co dělá Ukrajince Ukrajinci“. „Tvrdí se tam (v článku), že dokonce název našeho státu má být vymazán. Fakticky se uvádí, že smrt co největšího počtu našich lidí ve válce je vítána,“ reagoval Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda.

„Pokud by se naše armáda nedržela, pokud by se náš lid nezvedl na obranu našeho státu, udělali by to, co spáchali v Buči, na celém území Ukrajiny,“ varoval.