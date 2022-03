DOKUMENT: Projev prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského Evropanům

První minutu ticha bych chtěl věnovat jako vzpomínku a úctu všem zemřelým bojovníkům, zpravodajským službám, policii, průzkumníkům, hasičům. Všem, kteří položili svůj život. Ti, co jsou mezi námi, ale my je nevidíme. Prosím o uctění jejich památky minutou ticha.

Třetí minutu ticha, bych chtěl věnovat vám, lidem Evropy. Nemlčte, běžte do ulic. Podpořte Ukrajinu, potřebujeme to. Podpořte naši svobodu, protože toto vítězství je vítězství nejen nad ruskou armádou, ale i vítězství světla nad temnotou. Je to vítězství dobra nad zlem, vítězství svobody, nad tím, co se děje dnes u nás na území Ukrajiny. Nemlčte, podpořte Ukrajinu. Protože jestli Ukrajina nevydrží, nevydrží celá Evropa. Jestli Ukrajina padne, padne celá Evropa.