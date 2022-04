Dobrovolník z obklíčeného Mariupolu vyvezl 200 lidí

„Objížděl jsem město a sbíral lidi. Hledal jsem místa, kde v nesnesitelných podmínkách přežívaly těhotné ženy a děti. Vyzvedával jsem je a odvážel do svého krytu. Celkem to bylo asi 200 lidí, všechny jsme dostali do bezpečí,“ řekl portálu BBC News.

Podle ukrajinských úřadů je v Mariupolu stále na sto tisíc lidí. Foto: Profimedia.cz, Právo

Vypálené město

Podle ukrajinských úřadů je v Mariupolu stále na sto tisíc lidí. Kvůli problémům s humanitárními koridory jsou takoví dobrovolníci pro mnoho z nich jedinou nadějí na záchranu.

„Budovy jsou ohořelé. Vypadá to tam jako ohniště, které vyhořelo. Celé město tak vypadá,“ říká Puryšev, otec čtyř dětí, který před válkou vlastnil v Mariupolu noční klub. Rodinu podle portálu zaxid.net odvezl do bezpečí v Ivano-Frankivsku.

Pak se vrátil do svého města, aby přepravil své zaměstnance. Kvůli tomu koupil ojetou dodávku, červený mercedes, a nechal na něj udělat ukrajinský nápis volonter – dobrovolník.

„Když jsem tam jel, Ukrajinci mě varovali, že mě Rusové zastřelí. Rusové mi pak říkali, že jsem debil a že mě zastřelí Azov,“ uvedl. V době, kdy kleklo mobilní spojení a jen velmi málo informací se dostávalo ven, Mychajlo nahrával své cesty na video a dával je na sociální sítě. Postupně se k němu připojili další dobrovolníci.

V přestřelce

„Víte, co bylo nejstrašnější? Když zavládlo ticho. Jednou jsme to zažili. Trvalo to asi osm hodin. Mysleli jsme si, že to skončilo, ale pak, když to začalo létat…,“ zavzpomínal.