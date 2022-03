Dobro zvítězí, říká a píše pohádky i pro Ukrajince

„Kdybych uměl šít, tak bych se snažil pomoct šitím. Ale jako pohádkář chci přispět tím, co umím. V našich pohádkách dobro vždycky zvítězí nad zlem a já doufám, že to tak bude i v tomto případě. Rád bych jim pomohl aspoň takto zapomenout na utrpení, které zažily,“ svěřil se Právu Březina.

Jeho pohádkové knížky jsou plné tradičních českých kouzelných postav, jako jsou vodníci, draci, čerti a princezny, přičemž příběhy se line klasická linka boje dobra se zlem.

„Chtěl bych je představit ukrajinským dětem. Český rukopis už mám hotový, dokončil jsem ho na přelomu roku. Teď, pokud se to všechno podaří, by knížka i s překladem měla být hotová tak, aby ji děti mohly dostat prvního září, až budou regulérně nastupovat do škol,“ vysvětlil Březina.

Ilustrace od dětí

Pro jeho knížky jsou typické ilustrace vytvořené samotnými dětmi. Pro každou knihu si totiž vybere jednu základní školu, jejíž žáci pak vytvoří obrázky.

„Vedle sebe na stránkách bude ukrajinský a český text, děti si do toho budou moci dělat poznámky a já bych byl rád, aby tu knížku ukrajinským dětem předali přímo jejich čeští spolužáci, aby každá knížka měla konkrétního dárce a svého příjemce. Bylo by skvělé, aby to stálo na začátku přátelství nejen mezi dětmi, ale i našimi zeměmi,“ upřesnil Březina.

Spisovatel zatím pracuje s plánem na tři tisíce knížek, rozpočet má tak naplánovaný na 300 tisíc korun. „Už jsem se spojil s Nadačním fondem Děti Ukrajiny, který by měl pomoci dostat knížky do škol, kam budou Ukrajinci chodit. Vychází to tak, že jedna knížka by přišla na sto korun, a čím víc peněz by se podařilo sehnat, tím víc knížek by se mohlo k dětem dostat,“ dodal Březina.