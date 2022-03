Do zlínského centra pro uprchlíky dorazily první desítky Ukrajinců, čekala je mnohahodinová fronta

„Odjela jsem s dcerkami za manželem ze Zakarpatské Ukrajiny. U nás v zemi je to špatné. Mám strach, ale ne ten, co bude s námi tady. Ale o své blízké, kteří zůstali doma,“ přiznala asi pětatřicetiletá žena. Stání ve frontě bere jako nejmenší zlo. „Naši doma bojují s nesrovnatelně větším zlem,“ podotkla.

Vyřídit si doklady přišla do KACPU i skupinka čtyř rodin, které spojuje místo jejich současného přechodného pobytu v hotelu Savary v Nivnici na Uherskobrodsku. Jde o čtyři matky, jedenáct dětí, starší ženu a jednu babičku. „Dostaly se vlastní cestou mikrobusem do Uherského Brodu, odkud jsme je před dvěma dny vyzvedli a poskytli jim příbytek. Jsou zaražené, snažíme se jim pomoct, ale ony jsou většinou zaskočené, překvapené, že se jim nějaké pomoci dostává. Jsou to rodiny od mužů, kteří u nás v minulosti pracovali. Snažíme se jim nyní sehnat ubytování, které jim bude vyhovovat,“ uvedl majitel hotelu Jakub Klimek.

Zlínský policista pomáhá v Krajském asistenčním centru na pomoc Ukrajině s vypisováním dokumentů potřebných k vyřízení pobytu ukrajinských uprchlíků v Česku. Foto: Aleš Fuksa, Právo

Na místě, kde si lidé z Ukrajiny vyřídí základní dokumenty a potřebné doklady, odbavili pracovníci centra během dopoledne na šest desítek lidí. Dalších přibližně sto čekalo ve frontě a ve dvou vyhřívaných stanech. Uvnitř malé budovy KACPU pak měli nejmenší přichystaný i hrací koutek.

Vyřídit si nutnou registraci musejí do tří dnů od příchodu do Česka. Vzhledem k mnohahodinovému čekání ve frontě a častým problémům s „padáním“ registru, kdy pracovnice centra musely zadávat tytéž údaje i desetkrát, však zástupci ukrajinských uprchlíků žádají prodloužení třídenní lhůty tak, aby se uprchlíci nedostávali do stresových situací. „Bylo by dobré zvážit prodloužení třídenní lhůty,“ přiznal jeden z dobrovolníků, který Ukrajincům pomáhá.

Unavená ukrajinská maminka a její dvě malé holčičky čekají, až se dostanou na řadu v Krajském asistenčním centru na pomoc Ukrajině ve Zlíně. Foto: Aleš Fuksa, Právo

Zažádat mohou běženci i o mimořádný finanční příspěvek. Dospělí dostanou 2490 korun na osobu, u dětí do šesti let jde o 1970 korun, u dětí šest až patnáct let 2420 korun a mladiství od 15 do 26 dostanou 2770 korun.

Žádost o trpělivost