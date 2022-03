Do Mariupolu míří 45 autobusů, odvezou civilisty

„Děláme vše pro to, aby autobusy do Mariupolu dorazily ještě ve čtvrtek a vyzvedly lidi, kteří se z města ještě nedostali,” uvedla Vereščuková. O vyslání konvoje na jihovýchod země Kyjev podle ní rozhodl poté, co Mezinárodní výbor Červeného kříže potvrdil ruský souhlas s otevřením bezpečného koridoru.