Do Británie přiletělo 21 ukrajinských dětí s rakovinou, budou se tam léčit

Do Británie přicestovalo 21 ukrajinských dětí, které mají rakovinu. Spojené království jim bezplatně poskytne léčbu, oznámilo britské ministerstvo zdravotnictví podle serveru The Guardian. Ukrajinské děti do ostrovní země přiletěly s pomocí polských úřadů a lékařů, uvádí se v tiskové zprávě.