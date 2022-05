Děti odvezla do Polska, vrátila se pomáhat. Ukrajinky se učí hledat miny

Naučit se rozpoznat a zneškodnit výbušniny není činnost, o které si Anastasia Minčuková jako učitelka angličtiny na Ukrajině kdy myslela, že ji bude muset dělat. Přesto teď stojí s obličejovým štítem, vyzbrojená detektorem min, a vydává se na pole poseté varovnými nápisy, píše agentura AP. Do kurzu chodí ale například osmatřicetiletá Julija Kateliková, která odvezla své tři děti do bezpečí do Polska a sama se pak vrátila pomáhat.