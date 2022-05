Česko nahradilo Rusko v Radě pro lidská práva OSN

Hlasování Valného shromáždění do Rady pro lidská práva OSN Foto: OSN

Úspěšnou kandidaturu má za sebou Česká republika do Rady pro lidská práva v Organizaci spojených národů. Zvoleno bylo 157 hlasy. Místo se uvolnilo na začátku dubna poté, co bylo vyloučeno Rusko kvůli vojenské agresi na Ukrajině. My tam patříme, Rusko ne, reagoval ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).