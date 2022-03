Češi vybrali na zbraně pro Ukrajinu 600 milionů korun

Perebyjnis zdůraznil, že podporovat Ukrajinu vojenským materiálem má smysl, protože Ukrajina má šanci zvítězit. „Jen potřebujeme větší podporu, jak z hlediska zbraní, tak z hlediska sankcí, které by opravdu zasáhly ruskou ekonomiku devastujícím způsobem, aby ruská společnost pochopila, že mají vedení, které vede tuto zemi do katastrofy,“ řekl.

Náměstek ministryně obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný, který se na vojenské pomoci Ukrajině podílí, na konferenci řekl, že Ukrajina potřebuje zbraně, aby byla co nejvíce posílena její okamžitá schopnost se bránit. Zdůraznil, že o české pomoci je potřeba mluvit, neměly by ale veřejně zaznívat konkrétní údaje o počtu, způsobu nebo termínu dopravy. „Naše pomoc se dostává tam, kde je to potřeba – velmi efektivně, a funguje to. Nesmíme v tom polevit,“ řekl.