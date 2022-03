Černochová: Mírové mise OSN bychom se účastnili

„Když to bude mít mandát Valného shromáždění a byla by to mírová mise, tak by se toho mohla Česká republika účastnit,“ řekla v pondělí Černochová v České televizi. Podle ní by stačil souhlas dvou třetin členů OSN, tedy 130 zemí. Na rozdíl od Rady bezpečnosti, kde se vyžaduje souhlas všech, takže Rusko by návrh jako člen vetovalo. Ruskou agresi hned na začátku odsoudilo 141 států OSN.