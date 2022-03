Cena plynu na evropském trhu za týden klesla o 70 procent

V pátek krátce před 10:00 SEČ se cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v dubnu pohybovala kolem 108 eur (2680 Kč) za MWh, a vykazovala tak proti předchozímu dni nárůst asi o tři procenta. Na podobné úrovni byly i ceny kontraktů na dodání plynu v dalších měsících až do června.

Evropská unie platí Rusku za odběr zemního plynu teď mnohem více než před invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Bruselský institut Bruegel spočítal, že zatímco 23. února, tedy den před začátkem války na Ukrajině, zaplatila unie Rusku 267,2 milionu eur (6,6 miliardy Kč), o den dříve, tedy v den zahájení invaze, už to bylo 442,2 milionu eur (11 miliard Kč).

Ruská plynárenská společnost Gazprom ve čtvrtek uvedla, že plyn do Evropy nadále dodává přes území Ukrajiny v objemech, které má s odběrateli smluvně dohodnuty. Objem suroviny přes plynovod Nord Stream 1, který po dně Baltského moře spojuje Rusko přímo s Německem, se ale snížil.

Čína prodává americký plyn Evropě. Je to pro ni výhodnější než trh v Asii

Čína prodává americký plyn Evropě. Je to pro ni výhodnější než trh v Asii Válka na Ukrajině

Čínská společnost Unipec tak nyní prostřednictvím tendrů prodává LNG do Evropy, a například americké ministerstvo energetiky vydalo povolení k posílení vývozu LNG do zemí, s nimiž nemá uzavřenou smlouvu o volném obchodu. To jsou mimo jiné také evropské státy. Evropa nyní tohoto plynu dováží nejvíce.