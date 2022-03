Cena emisních povolenek letí dolů

„Pokračující eskalace ukrajinské krize vystrašila investory a vedla k rozsáhlé likvidaci pozic na trhu s povolenkami,“ řekla serveru The Guardian analytička trhu s emisními povolenkami Ingvild Sorhusová.

Přitom ještě ve čtvrtek 24. února, kdy Rusko vpadlo na Ukrajinu, povolenka stála 89 eur (přibližně 2 280 kč). Historicky nejdražší pak byla začátkem února, to se cena pohybovala na hodnotě 97 eur (přibližně 2 490 Kč).

Za prudkým poklesem ceny povolenek vidí Sorhusová to, že v důsledku války výrazně rostoucí ceny komodit, zejména energií, „mohly poškodit cash flow některých průmyslových výrobců, kteří poté rozprodali i své přebytečné povolenky“.

Jistou úlohu v propadu cen pak sehráli i spekulanti, kteří se teď povolenek zbavují. To by mohlo být dáno tím, že trh byl vysoce překoupený. Podle analytika z portálu Trhy.cz Pavla Hály je ale ještě důležitějším faktorem závislost Evropy na ruském plynu. Evropa s ním počítala jako s hlavním zdrojem energie při přechodu na obnovitelné zdroje, situace se však kvůli válce změnila - Evropa se teď snaží od ruských komodit odklonit, přičemž jednou z alternativ je návrat k uhlí.

„Při cenách emisních povolenek blízko 100 eur to (nahrazování plynu uhlím) ale není proveditelné, protože spalování uhlí produkuje velké množství emisí CO2. Jediný způsob, jak to udělat, je změnit systém emisních povolenek, a to buď umělým snížením jejich ceny, zavedením výjimek nebo úplným zrušením tohoto konceptu. Právě tuto novou realitu trh reflektuje, protože Evropě ani nic jiného nezbývá,“ sdělil Hála Novinkám.