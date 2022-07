Bývalý vůdce separatistů zuří kvůli výměně zajatců

„Je to hanba! Hanba! Když vedení říká, že nebudeme brát ‚nacisty‘ jako rukojmí, pak se to má dodržovat! Když se ale tvrdí, že nikoho nepropustí, a pak se pořádá výměna, pak je to hanba,“ rozčílil se ve svém pořadu na síti. „Zaprvé je to ostuda a za druhé je to ukazatel lajdáctví samotného státu,“ dodal. Státní moc podle něj „nechápe, že se ocitla ve válce, velké, těžké, trvalé a krvavé“, ve které není místo pro „slabé elementy“.