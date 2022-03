Biden: Hrozba použití chemických zbraní Ruskem je reálná

„Myslím, že je to reálná hrozba,“ odpověděl Biden na otázku, jak moc ho znepokojuje možnost, že Putin použije proti Ukrajincům chemické zbraně. Že Putin použití chemických zbraní zvažuje, řekl Biden už v pondělí místního času.

Představitelé Bidenovy administrativy již varovali, že ruský vládce využije chemické zbraně, aby ještě více vyeskaloval agresi na Ukrajině. Biden v minulosti uvedl, že Rusko v takovém případě zaplatí tvrdou cenu. Co by taková „tvrdá cena“ představovala, ale nikdy neupřesnil.

Biden novinářům před odletem odmítl sdělit, s čím na aliančním summitu v Bruselu vystoupí. „Vše, co chci říct, řeknu, až se tam dostanu,“ řekl a dodal, že si s médii rád promluví, až se vrátí.

Stejně jako Biden varoval, že jakékoli nasazení chemických zbraní by mělo dalekosáhlé následky, a stejně jako Biden nespecifikoval, co tím myslí. Aliance NATO se dlouhodobě odmítá do války na Ukrajině zapojit, aby předešla celosvětovému jadernému konfliktu.