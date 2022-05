Bělorus, kterého jmenovala prokuratura, popírá, že by vraždil v Buče

Podle ukrajinských médií se Kolocej narodil v Mazyru, ale později se přestěhoval do Ruska. Běloruská média však jmenovaného muže vypátrala a ten tvrdí, že v Rusku nikdy nežil a že v době války v Buči nebyl. Informace ukrajinských úřadů označil za pomluvu a lež.

Potvrdil přitom, že skutečně odesílal zásilku z běloruské pošty do ruského Uljanovsku. Šlo podle něj o kapotu vozidla, kterou již před válkou prodal ruskému zájemci přes inzerát. „Nesloužím v žádné Národní gardě. Zbláznili jste se? Ukrajinská prokuratura pak musí obvinit všechny, co posílají zásilky do Ruska,“ reagoval na dotaz novinářů.