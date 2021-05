ON-LINE: Za sobotu přibylo 222 nakažených

8:16 - Nižší nárůst počtu nakažených, necelé dvě stovky, laboratoře naposledy zaznamenaly minulou neděli, nedělní čísla jsou ale většinou nižší než sobotní. Dál také klesá počet nově nakažených na 100.000 obyvatel za poslední týden . V sobotu to bylo 31 případů, předchozí den 32. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

8:06 - Spojené státy se staly destinací očkovací turistiky. Do země se podle deníku The New York Times (NYT) v posledních týdnech vydávají mnozí bohatší obyvatelé Latinské Ameriky, aby využili místního přebytku covidových vakcín. Fenomén dál zvýrazňuje nerovné podmínky ve společnostech tváří v tvář koronaviru.