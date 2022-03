Největší světový výrobce kyanidu zastavil v Kolíně výrobu

Benzín zlevnil nejvýrazněji za 11 let, klesla i cena nafty

Benzín zlevnil nejvýrazněji za 11 let, klesla i cena nafty Ekonomika

Podle listu The Financial Times, který na potíže Draslovky upozornil, jsou v současnosti ceny zemního plynu v Evropě dvanáctkrát vyšší než ve Spojených státech, zatímco ještě v roce 2020 to bylo „jen“ o 50 procent.