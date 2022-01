Jedno z nejhezčích evropských měst vás finančně zruinuje

Co se vám povede ušetřit na letenkách a hotelu, to v Kodani zaručeně projíte a propijete. A to i v případě, že se vyhnete michelinským restauracím nebo podnikům v centru. Dánská metropole zkrátka nízkorozpočtovému cestování nepřeje, ale to je její jediná vada na kráse. Jinak vás i v deštivých a sychravých dnech zahřeje třeba přívětivostí místních obyvatel.