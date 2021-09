Víkendový odpočinek od roušek? V poloprázdné Kodani o ně ani nezavadíte

Do centra Kodaně dorazíme už v půl deváté ráno, navíc v pátek. V tu dobu jsou ulice absolutně prázdné, sem tam je křižuje pár cyklistů mířících zřejmě do práce. Je znát, že ani tady se cestovní ruch ještě zcela nezmátořil, turistů je totiž ve městě méně, než by člověk očekával. Snad je to způsobené i vstupními pravidly do Dánska, která nařizují všem doložit negativní test či dokončené očkování.