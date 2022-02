Vychází nový Salon: Ekonom Filip Pertold o slabinách českého státu

● Rozhovor s ekonomem Filipem Pertoldem o slabinách českého státu; proč se nevyplatí šetřit na úřednících ani na učitelích , co má být primárním cílem digitalizace státní správy, jak nejlépe změnit daňový mix , jak zachránit důchody „Husákových dětí“ a v čem spočívají pozitiva „středové politiky“?

● Rozhovor s dánským filmařem Jonasem Poherem Rasmussenem nad jeho animovaným dokumentem Utéct, nominovaném aktuálně na tři Oscary; jaká traumata prožívá afghánský uprchlík v Dánsku, co musí tajit v zemi původu a co v nové domovině a proč lze díky animaci mluvit o věcech, o kterých by se jinak mluvilo těžko?