Konec divadelní sezony? Dvoumetrové rozestupy trápí kulturu

„Zvýšení počtu osob pro divadla nic neřeší, pokud zůstanou v platnosti přísná hygienická omezení, především rozestupy mezi diváky. Při jejich dodržení by se vyplatilo hrát jen divadlům se sálem pro 900 a více diváků, kterých je ale u nás minimum, anebo těm s možností hrát ve venkovních prostorech. Ale pro většinu problémy zůstávají. Přirovnal bych naši situaci k fotbalu, kde také nelze střílet přímý kop, když fotbalisté vytvářející zeď musí dodržovat odstup dvou metrů,“ řekl Právu Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno a předseda Asociace profesionálních divadel.

„Očekávám, že většina divadel ohlásí ukončení sezony a počká si až na změnu podmínek, za kterých je opravdu možné hrát,“ dodal.

ND zahraje

Národní divadlo odehraje v historické budově pro omezený počet diváků od 10. do 14. června pět představení. „Měla být maximálně pro 100 diváků, s ohlášeným uvolněním můžeme navýšit kapacitu vstupenek na 300 diváků. Víc jich při stávajících hygienických opatřeních s rozestupy diváků do historické budovy nedostaneme. A je to problém i našich ostatních hledišť, která za daných podmínek můžeme obsadit maximálně z jedné třetiny, což je z ekonomického hlediska problematické,“ řekl Právu ředitel ND Jan Burian.

Podle ředitele Jatek78, Praha Štěpána Kubišty podstatou není počet diváků, ale způsob a limity jejich usazování. „Při zachování stávajících podmínek obsadíme maximálně třetinu hlediště. Rád bych apeloval na odpovědné odborníky, aby co nejdřív řešili podmínky usazování diváků. Ideální bych viděl procentuální vymezení kapacity, např. 60 či 70 procent hlediště s tím, že konkrétní řešení by nechali na provozovateli divadla či kina,“ sdělil Právu.

Filmaři změnu nevidí

Ivo Andrle, ředitel distribuční společnosti Aerofilms, řekl o pražských kinech Aero, Bio Oko, brněnské La Scale a královéhradeckém Biu Centra: „Pokud budou nadále trvat opatření týkající se obsazenosti ob řadu a maximálně po dvou lidech vedle sebe, tak se pro nás nic nezmění, protože se o moc víc než dosud, tedy sto lidí, do sálu nedostane. Pokud se i tato opatření uvolní, budeme rádi.“

I hudebníci čekají na další vývoj. Rozvolnění jsou pro ně sice dobrou zprávou, ale v současné době nic zásadního neřeší.

„Je dobré, že se rozvolňuje, ale důležité jsou podmínky s tím spojené. Povolených tři sta lidí na akcích, to je v tuto chvíli, s ohledem na náklady, nejvýhodnější pro kluby. Pořád to ale znamená, že když se budou dodržovat předepsané rozestupy, do klubu pro pět set lidí se vejde nějakých osmdesát. Proto čekáme, co bude dál,“ řekl Právu mluvčí iniciativy Za živou hudbu Alexandr Smutný.

„Jsme ve spojení s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Vytvořili jsme pracovní skupinu, budeme se scházet a společně problémy muzikantů řešit. Jak nám ale pan ministr řekl, nikdo neví a nezaručí, jak se bude situace kolem koronaviru vyvíjet,“ dodal s tím, že schůzky by měly začít tento týden.

Na hrady v rouškách

Od pondělí 25. května budou lidé moci navštěvovat státní hrady a zámky. I zde se budou dodržovat bezpečnostní opatření. „Čas, který ještě zbývá do otevření, musíme využít k tomu, abychom zjistili, jakým způsobem jsme schopni to, co je požadováno, dodržet, ale určitě počítáme, že hned, jak to bude možné, otevřeme,“ řekla Právu kastelánka hradu Bouzov na Olomoucku Zuzana Šulcová. Běžný provoz to podle ní ale určitě nebude.

„Počítáme se skupinami od 10 do 20 lidí,“ uvedla. „Rozhodně se však nechystám kvůli dvoumetrovým rozestupům vzít do ruky metr a nějak vyznačovat vzdálenosti,“ doplnila.

Hrad ve Šternberku na Olomoucku přivítá první návštěvníky 26. května. „Budeme se samozřejmě snažit všechna nařízení dodržovat. Jsme na to připraveni, ale teorie je hezká věc, praxe je však často jiná,“ řekla Právu kastelánka Helena Gottwaldová a poukázala mj. na to, jak jsou třeba dvoumetrové odstupy dodržovány v lidmi přeplněných nákupních centrech.

„Budeme provázet třikrát denně, vždy maximálně 20 lidí. Pro průvodce jsou zajištěny ochranné štíty a roušky. „Nevím, jak jim bude rozumět, snad se s tím popasují,“ podotkla.

Na zámku Kunín na Novojičínsku se do otevírání pro veřejnost zatím příliš nehrnou. Kastelán Jaromír Zezulčík Právu sdělil, že by rád otevřel v sobotu 30. května, ale stále vyčkává a řeší, za jakých podmínek vše bude.

„To, co uvedla vláda, že metodika, která platí pro muzea, má platit i pro památkové objekty, je nereálné. Například dvoumetrové odstupy. Omezíme počet návštěvníků v jedné skupině na 10 osob, ale jak udržíme rozestupy, když se budou přesouvat s průvodcem po zámku a některé pokoje jsou velmi malé?“ reagoval kunínský kastelán.

„Tohle si dovedu možná představit na velkých zámcích typu Hluboká, ale ne na malých památkových objektech. Specifika návštěv v muzeích je zcela jiná než u nás,“ kroutil hlavou.