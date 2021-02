Rath bude pracovat ve vězeňské nemocnici jako lékař

Lékař a bývalý středočeský hejtman David Rath, který si odpykává sedmiletý trest za korupci, bude podle informací ČTK pracovat v brněnské vězeňské nemocnici. Mluvčí Vězeňské služby (VS) Petra Kučerová potvrdila, že bezpečnostní sbor chystá v tomto týdnu zařazení druhého lékaře z řad odsouzených. Rathův advokát Adam Černý dnes bez dalších podrobností sdělil, že VS už jeho klienta převezla do Brna.