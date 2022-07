Lékařku potrestali za smrt pacientky. Nevím, za co bych se omlouvala, řekla u soudu

Obhajoba naopak požadovala osvobození včetně toho, že soud by neměl přiřknout žádné odškodné. Obhájce totiž tvrdil, že podle stanoviska Nejvyššího soudu by se měl pozůstalý peněz domáhat na firmě provozující ordinaci, nikoli lékařce. Jednatelkou firmy je přitom právě Milica Živkocić. „Je mi líto, co se slečně stalo. Ale necítím se vinna, nevím, za co bych se omlouvala, necítím vinu,“ uvedla lékařka.