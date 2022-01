Léčba nepomohla, muž z Klatovska znovu znásilnil starší ženu

Stalo se to přesně po 12 letech. Tehdy v domě s pečovatelskou službou brutálně znásilnil 81letou ženu a dostal za to podmínku a ochranné sexuologické léčení.

I tentokrát Dušan S. odešel ze soudní ještě s podmíněným trestem, dostal 2,5 roku se zkušební dobou čtyř let a soud mu uložil povinnost znovu se podrobit ochranné sexuologické léčbě. „S ohledem na to, že podle znalců mohly být u obžalovaného po ukončení léčby omezené ovládací schopnosti, uložili jsme ještě podmíněný trest a opětovné ochranné léčení ambulantní formou,“ uvedl předseda senátu Petr Sperk s tím, že podmíněný trest navrhovala i státní zástupkyně.

Podle obžaloby překvapil Dušan S. 64letou sousedku na společné chodbě domu. „Zatlačil ji do jejího bytu, kde ji povalil na zem a se slovy, že ji musí pořádně oš...t, na ní vykonal soulož, přestože se bránila a volala o pomoc,“ stojí v obžalobě.

Dušan S. se hájí tím, že na ženu nijak nenaléhal a pohlavní styk proběhl dobrovolně. „Do bytu mě pustila sama. Nijak nenaznačovala, že by si sex nepřála,“ tvrdil Dušan S.

Jinak to ale viděla poškozená. „Nejprve jsem se mu jeho počínání snažila vymluvit. Byl ale úplně nepříčetný. Cítila jsem z něho alkohol. Trvalo to asi 20 minut. Pak se utřel do ručníku a odešel,“ vybavovala si žena nepříjemné okamžiky.