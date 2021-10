Desítky ran nožem i sekerou. Ústavní soud potvrdil muži 30 let za dvojnásobnou vraždu

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Antonína Štauberta, čímž definitivně potvrdil třicetiletý trest vězení za dvojnásobnou vraždu v Břeclavi. Ve stížnosti nenašli soudci nic, co by nasvědčovalo porušení základních práv v procesu, na což si původně Štaubert stěžoval. Odsouzený podle pravomocného verdiktu ubodal při vloupání do domu muže a ženu.