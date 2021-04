Zcela ojedinělé, ale pravdivé: koronavirus vypudil rakovinu

Zní to jako zázrak: poté, co lékaři potvrdili u 61letého onkologického pacienta z Británie koronavirus, velká část rakovinotvorných buněk zmizela. Deník Bild s odvoláním na odborný časopis British Journal of Hematology dále v sobotu napsal, že lékaři muži před onemocněním covidem-19 v létě 2020 diagnostikovali Hodgkinův lymfom, druh rakoviny krve, který ovlivňuje lymfatický systém.