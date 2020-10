Záběry z covid oddělení karlovarské nemocnice. Lůžek už moc nezbývá

Kapacita 39 lůžek v Covid-19 centru soukromé nemocnici v Mariánských Lázních je již vyčerpána a 66 lůžek v obdobném zařízení Rehos v Nejdku na Karlovarsku se začíná plnit. Další centra by pak podle Kubise mohla vzniknout v hotelích a lázeňských zařízeních, která stojí nedaleko nemocnic. Mířit by tam měli především ti, kteří již nepotřebují specializovanou pomoc, anebo se musí izolovat, aby nenakazili zbytek rodiny.

„Chceme tam požádat o pomoc,“ poznamenal Kubis, podle kterého by této otázce mělo být jasno ve středu.

Připomněl přitom, že se již podařilo dojednat personální pomoc ze strany hasičů a armády . Kraj navíc vyzývá mediky a studenty čtvrtých ročníků zdravotnických škol, ale i další pomocníky, například i sanitáře, aby nabídli své služby záchrance, v nemocnicím a covid-19 centrům. Lékaři působící v zahraničí se podle Kubise zatím pomoci zpět do své země nehrnou.

V sociálních službách v kraji je situace podle Kubise vcelku dobrá, protože nakažených bylo dosud pouze kolem deseti. Problémy byly podle něj s nákazou v domově seniorů v Perninku na Karlovarsku, ale to se podařilo zažehnat. S pacienty covid-19 je připravené podle Kubise pomoci Sasko i Bavorsko. „Na co narážíme, jsou pojišťovny, ale podle mě by teď měly jít peníze stranou,“ hodnotil Kubis, podle kterého k tomu nyní probíhají na úrovni vlád jednání.