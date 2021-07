Za růst počtu případů po celé Evropě můžou fanoušci Eura, tvrdí WHO

Minulý týden vzrostl počet nových infekcí napříč starým kontinentem o deset procent. WHO to zčásti přičítá právě fotbalovému šampionátu, který je rozesetý po celé Evropě. Právě cestování fanoušků, jejich shromažďování ve větším počtu lidí a rozvolňování restrikcí vedly podle WHO ke značnému nárůstu nových případů.

„Musíme se podívat na to, jak se lidé na stadion dostávají. Cestují v přeplněných autobusech? Dodržují opatření, když tak činí? A co se děje po zápasech? Když opustí stadion, jdou do hospody sledovat další utkání? Varovali jsme, že pokud se tohle bude dít, budou počty nakažených stoupat. Především u lidí, kteří nejsou naočkovaní,“ uvedla Catherine Smallwoodová z WHO.