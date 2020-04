Vraťme se rychle do normálu, apeluje německý lékař

Imunitní systémy lidí se zcela běžně vypořádávají s virovými infekcemi a stejné to bude i s koronavirem, tvrdí Püschel. „Seznam virů je dlouhý. Existuje mnoho infekcí, s nimiž jsme se naučili žít a jsme vůči nim odolní díky kolektivní imunitě. Doufám, že se koronavirus dostane na tento seznam co nejdříve,“ řekl. Aby se tak stalo, je potřeba se podle něj co nejdříve vrátit do běžného stavu.