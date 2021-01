Vláda rozhodne o nouzovém stavu i změnách v systému PES. Čekáme na brífink

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) v pondělí projednal další návrh na prodloužení nouzového stavu kvůli koronaviru. Podle premiéra by se měl nouzový stav prodloužit o dalších 30 dní, tedy do 21. února. Ministři by měli jednat i o změnách v systému opatření podle protiepidemického systému PES. Brífink po jednání je naplánovaný na 16. hodinu, Novinky ho budou vysílat živě.