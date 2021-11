Vědci zjistili, proč je delta agresivnější. Muže za to neprozkoumaný protein

Tato mRNA tak nese informaci, jež buňkám neuškodí. Když se zdárně dostane do buňky, způsobí slabé světélkování. Čím více „poslů“ pronikne do buňky, tím jasněji bude zářit. Díky tomu lze pohledem do mikroskopu zjistit, jak dobře dokáže daný „vyprázdněný“ virus dopravovat svůj náklad do nitra buňky.