Vakcinaci podemílá i Johnsonova aféra

Minulý týden mělo podle týdeníku The Observer šest milionů Angličanů nejméně šestitýdenní zpoždění u očkování třetí dávkou. Zatímco dříve se očkovaly stovky tisíc lidí denně, počátkem února si pro třetí dávku přicházelo jen několik desítek tisíc lidí za den.

Simon Williams, behaviorální vědec z univerzity ve Swansea, podtrhl, že jednou z věcí, které napovídají, zda se lidé rozhodnou pro očkování, „je důvěra v úřady – viděli jsme to na velké studii v Dánsku“. V Británii je podle něj „důvěra na dně“.

Nyní se objevují nadějné signály, že země se z pandemie vymaní. Zdá se totiž, že omikron už odeznívá: v celé zemi klesá počet nákaz. Opatrnost ale zůstává. „Nikdo nechce, aby se opakoval loňský červenec. Nemůžeme hrotit hru, když máme co do činění s obrovskou neznámou,“ řekl podle webu The Hill nejmenovaný stratég vládních demokratů.