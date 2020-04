Vakcína proti koronaviru? Nejistý podnik, farmaceutické firmy i vlády riskují miliardy

Ve světě probíhá závod, kdo nejrychleji připraví vakcínu proti nemoci covid-19, která by mohla zajistit ochranu obyvatel. Do vývoje i zajištění výrobních kapacit dávají farmaceutické firmy i vlády miliardy, aniž by bylo jasné, zda bude vyvíjená očkovací látka účinná, uvedla agentura Reuters.