V Plzni a Ostravě letí hlavně třetí dávky

O hladký průběh vakcinace se stará dvanáctičlenný tým, otevřeno je každý všední den od osmi ráno do čtyř odpoledne. „Snažíme se každého odbavit do třiceti minut,“ uvedl Šlajs. A daří se to? „Daří. Horší to bývá jen vždycky na začátku, mezi osmou a devátou, když se sem nahrne více lidí. Ale v průběhu dne je tady klid a provoz bývá plynulý,“ poznamenal Šlajs.