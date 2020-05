V chebské nemocnici se nakazili další lidé, zaměstnanci i pacienti

„V současnosti připravujeme převoz pacientů, kteří nemají nákazu koronavirem, z chebské nemocnice do jiných zdravotnických zařízení v našem kraji, tedy v Karlových Varech a v Sokolově. V chebské nemocnici zůstanou izolováni nemocní s covidem-19, kteří budou mít veškerou potřebnou péči,“ uvedla Jitka Samáková, ředitelka Karlovarské krajské nemocnice, pod kterou spadají nemocnice v Chebu a v Karlových Varech.

Karlovarský hejtman Petr Kubis (ANO) se také domluvil s šéfem týmu Chytré karantény pro ČR Romanem Prymulou na tom, že by se provedly testy všech zaměstnanců.

„Zítra (ve středu 6. 5.) přijedou dva týmy a proběhne plošné testování téměř pěti set zaměstnanců nemocnice plus jejich rodinných příslušníků. Chceme mít jistotu, že se nákaza nebude dále šířit, a ochránit i rodiny zdravotníků a veřejnost,“ vysvětlil hejtman s tím, že hasiči provedou v následujících dnech kompletní dezinfekci budov chebské nemocnice.

Karlovarský kraj chce také nechat prověřit situaci v nemocnici nezávislým odborníkem. „Chceme vyslat do chebské nemocnice nezávislého epidemiologa, který by posoudil stav v nemocnici a případně nastavil takové postupy, které povedou k návratu zdravotnického zařízení do normálu,“ zdůraznil krajský radní Jan Bureš (ODS).