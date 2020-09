Úspěch důsledných opatření? Singapur eviduje při desetitisících nakažených jen 27 obětí

V Singapuru zemřelo jen 27 lidí z více než 57 000 nakažených koronavirem SARS-CoV-2, smrtnost je tam tedy nejnižší na světě. Činí jen 0,05 procenta, zatímco světový průměr se pohybuje okolo třech procent. Zpravodajka agentury Reuters Emer McCartyhová upozornila, že k tomu přispělo jak masivní testování a trasování, tak přísné karantény a hospitalizace všech nakažených nad 45 let. Poukázala ale také na to, že do statistik se některá úmrtí nedostanou.