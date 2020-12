Ultrafialové LED světlo zabíjí virus, tvrdí izraelská studie

Izraelci by rádi tato LED světla zabudovali do klimatizací ke sterilizaci místností. Už dříve bylo potvrzeno, mj. i japonskými odborníky, že určité ultrafialové světlo zabíjí koronaviry, včetně toho viru, který způsobuje onemocnění covid-19.

Nyní však máme na stole první studii, zveřejněnou v časopise Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, která ukazuje, že UV světlo vyzařované LED světly je také účinné. LED osvětlení vyžadují velmi málo energie a jsou okamžitě jasná.

Profesorka Hadas Mamaneová-Steindelová z Telavivské univerzity proto věří, že LED žárovky by mohly nabídnout snadné, rychlé a levné metody dezinfekce. „Celý svět v současné době hledá účinná řešení k dezinfekci prostředí od koronaviru,“ poznamenala podle textu na webu newyorské partnerské instituce American Friends of Tel Aviv University.

„Dezinfekční systémy založené na LED žárovkách však lze instalovat například do ventilačního systému a klimatizace a sterilizovat nasávaný a poté do místnosti vyzařovaný vzduch,” dodala podle serveru The Daily Mail tato vedoucí výzkumu.