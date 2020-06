Trumpova vláda slíbila chudým Američanů bezplatnou vakcínu, která ještě není

„Budeme s nimi spolupracovat na tom, aby se vakcína dostala do jejich běžných distribučních kanálů,“ dodal s tím, že jde hlavně o lékárny a ordinace. Zdůraznil, že rolí federální vlády je zajistit, aby vakcínu dostal každý ohrožený, který o ni má zájem a nemůže si ji koupit.

Problémem je, že žádná vakcína zatím není hotová, i když se její vývoj urychluje, jak to jen jde. Cílem je mít k lednu příštího roku 300 milionů dávek. Testy jednotlivých látek probíhají nezvykle rychle, vstupuje se do další fáze testů, aniž by byla vyhodnocena předchozí.