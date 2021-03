Testy ve firmách zachytily za týden tisíce nakažených

„Otestovali jsme už téměř všechny zaměstnance. K čtvrtečnímu ránu to bylo 5393 pracovníků ze 7000. Pozitivní výsledek antigenního testu mělo 19 z nich, tedy 0,35 procenta,“ sdělila Právu mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

„Z dosavadních dat můžeme říct, že pozitivních případů je zhruba procento,“ řekl Právu mluvčí nošovické Hyundai Petr Michník. V největší tuzemské automobilce Škoda Auto bylo pozitivních zhruba 0,7 procenta testovaných, do středy to bylo 160 osob.

Jak totiž upozornila Hospodářská komora, ty největší firmy zaměstnávají 1,3 milionu lidí. A i když nejsou ještě k dispozici veškeré a přesné údaje, tak už z toho, co první podniky ohlásily, je patrné, že byly zachyceny tisíce nakažených pracovníků, kteří se chystali na pracoviště mezi své kolegy, a ne jenom tam.

Platí to, i kdybychom se drželi toho nejnižšího procen­tuálního podílu ohlášeného železárnami v Třinci. A platí to, i když k tomu připustíme, že ne všichni zaměstnanci se testují, protože když pracují z domova, tak nemusí, a antigenní testy nejsou stoprocentně spolehlivé a mohou se vyskytnout i případy falešné pozitivity. Ačkoliv kritici spíš poukazují na to, že neodhalí všechny nakažené.