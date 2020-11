Test na koronavirus a čekání. Co dělat po pozitivním výsledku

Na osoby, se kterými sdílíte domácnost, se do doby prokázání či vyvrácení nemoci covid-19 nevztahují karanténní opatření, avšak je velmi vhodné, aby do doby konzultace vašeho stavu s lékařem či zjištění výsledku testu také minimalizovali kontakt s ostatními lidmi a na veřejnosti měli stále zakrytá ústa i nos.

Je-li to možné, pracujte z domova. Výsledek testu vám bude sdělen do 48 hodin formou SMS. O výsledku testu informujte co nejdříve svého praktického lékaře.