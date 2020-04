Terapeut: Někteří lidé mají příznaky jako vězni na samotce

„Tito lidé pociťují celkovou ztrátu životního rytmu, mají potíže s novou organizací dne, ztrácí časovou strukturu, neví, jak dlouho karanténa trvá, co je vlastně za den. Také fyzicky pustnou, nečešou se, neholí se. Doléhá na ně, že neví, jak dlouho to bude trvat. K tomu se obviňují, že to nezvládají, přitom mají pocit, že jiní lidé to zvládají lépe. S něčím takovým se běžně nepotkáváme,“ prohlásil Pařízek.