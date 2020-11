Švédská strategie: cokoli, jen ne roušky

„Všechny indikátory teď ukazují špatným směrem," konstatoval na středeční tiskové konferenci švédský premiér Stefan Löfven.

Švédská tisková kancelář TT napsala, že vláda „obrací každý kámen“, aby našla opatření, která mohou vývoj šíření nového typu koronaviru zbrzdit. Jedním z nich by mohl být zákaz prodeje alkoholu v restauracích, barech a nočních klubech po desáté hodině večer, který by platil od 20. listopadu do konce února.

Ministryně sociálních věcí Lena Hallengrenová uvedla, že tato zařízení jsou z hlediska šíření nákazy riziková. Zavírat by se tak podle návrhu měla nejpozději ve 22:30. Od jejich majitelů se vláda okamžitě dočkala spršky kritiky, že to pro branži bude smrtící rána. Poukázali na to, že řada hospod žije z prosincového prodeje. Ministryně financí Magdalena Anderssonová na to ve čtvrtek reagovala tím, že nevylučuje další mimořádnou pomoc, pokud bude potřeba.

Na dotaz, zda avizovaný zákaz alkoholu v restauracích po 22. hodině neznamená odklon od švédské strategie založené spíše na dobrovolnosti než na zákazech, zareagoval na čtvrteční tiskové konferenci švédský státní epidemiolog Anders Tegnell takto: „Zejména v prostředí restaurací pracujeme s jasnými zákazy a předpisy. Z mezinárodních zkušeností víme, že jde o vysoce rizikové prostředí. Pro jednotlivce je obtížné ho řídit, a proto je třeba ho regulovat, aby se stalo co nejbezpečnějším.“

Premiér Löfven tento týden varoval, že situace ve zdravotnictví může být velmi vážná, pokud se křivka nákazy nezploští. „Hrozí, že doba bude zlá. Riskujeme více nemocných, více mrtvých a více přepracovaných lidí ve zdravotnictví," shrnul. Nechce znovu zavádět plošný zákaz návštěv v domovech seniorů s ohledem na to, že mnoho starších lidí trpělo, když se nemohli setkávat se svými blízkými. Do budoucna to ale nevyloučil.

Města Stockholm a Göteborg nicméně od čtvrtka zavedla zákaz návštěv v pečovatelských domech a domovech seniorů, což je podle Národní rady pro zdraví a sociální péči protizákonné. Zvažuje se i určitá forma zákazu mezikrajového cestování před Vánoci.

Tegnell nechce promořování a má důvěru

Úřady obecně apelují na osobní zodpovědnost každého jednotlivce. Hlavní epidemiolog Tegnell už několikrát vysvětloval, proč ve Švédsku jako v jedné z mála evropských zemí nejsou povinné roušky.

„Není jednoduché nosit roušku správně. Velmi často se sundává a nasazuje, což dokonce může zvýšit riziko šíření nákazy," poznamenal pro list Svenska Dagbladet.

Poukázal i na výdaje - rouška by se měla měnit každé tři čtyři hodiny. Ochranu úst je podle něj obtížné nosit v místech, kde se nákaza šíří nejvíc - na pracovištích a doma. „Vidíme země, kde je nákaza i přes roušky mnohem výbušnější než ve Švédsku," zmínil před několika dny situaci z posledních týdnů v Belgii i v Česku.

Za nejdůležitější považuje odstup a izolaci, když člověk onemocní. Tegnell zároveň popřel, že by záměrem v boji s covidem ve Švédsku bylo promořování, jak se uvádí v připravované knize o švédské strategii.

V říjnovém průzkumu agentury Ipsos pro Dagens Nyheter získal hlavní švédský epidemiolog nejvyšší důvěru obyvatel od začátku měření v dubnu - 72 procent uvedlo, že mu věří velmi nebo docela hodně.

V první vlně byla situace horší

Za středu přibylo ve Švédsku v důsledku onemocnění covid-19 40 nových úmrtí, celkem už jich je 6122. Zdaleka denní přírůstky nedosahují jarní úrovně, kdy umíralo přes sto lidí denně. Počet potvrzených případů nákazy nyní za den přesahuje 4000.

Celkem už bylo v zemi případů nákazy virem SARS-CoV-2 přes 171 tisíc, počty těch aktivních případů Švédové obvykle neuvádějí. Ale co se týká pozitivně testovaných lidí, kteří jsou ve vážném stavu na JIP, hlášeno bylo ve čtvrtek přes den jen 128 pacientů.

Počet obyvatel regionu Stockholm nakažených nemocí covid-19 ale stoupá už řadu týdnů. Nyní je podle deníku Dagens Nyheter pozitivní každý pátý testovaný, přičemž testovací kapacity dosáhly stropu, takže čísla budou pravděpodobně ještě vyšší, než ukazuje statistika. Minulý týden bylo z celkových 42 tisíc testů 20,3 pozitivních.

„Vidíme prudký nárůst počtu pacientů, kteří jsou tak nemocní, že potřebují nemocniční péči,“ uvedl šéf stockholmských zdravotních služeb Björn Eriksson. Zároveň ujistil, že to nemocnice zvládnou. V této souvislosti připomněl nejhorší situaci z jara, kdy bylo hospitalizováno kolem 1100 lidí, nyní je to v rozmezí 300-400.

Odstup, odstup, odstup

Křivka počtu nakažených v posledních týdnech stoupá, nejvíce jde o lidi ve věku 20 až 59 let. Od pátku se přísnější doporučení budou týkat dalších čtyř regionů: Dalarny, Gotlandu, Västmanlandu a Värmlandu. Stejně jako v ostatních regionech jsou nejrizikovější pracoviště a párty. Kromě Gotlandu by obyvatelé měli cestovat jen v nezbytných případech, aby se nákaza nešířila do oblastí, kde je situace klidnější.

Už v úterý začala platit zpřísněná doporučení pro regiony Kalmar, Västerbotten a Norrbotten, zatím na čtyři týdny. Ta spočívají ve vyhýbání se sociálnímu kontaktu s osobami mimo domácnost, dále se doporučuje nepořádat večeře ani párty, pracovat z domova, je-li to možné. Tréninky mládeže můžou pokračovat, nikoli soutěže či turnaje. Doporučení se netýkají prohlídek u lékaře ani pracovních kontaktů, nakupovat se ale mají jen nezbytné věci.

„Cílem doporučení je omezit společenské kontakty a udržovat si odstupy. Když uvidíte, že je někde těsno, nechoďte dovnitř a nečekejte, že tu zodpovědnost převezme někdo jiný,“ řekla Sara Byforsová z Úřadu pro veřejné zdraví.

Ve čtvrtek na tiskové konferenci Tegnell prohlásil, že od zavedení přísnějších opatření v prvním regionu Uppsale 20. října chodí do práce méně lidí a klesá i návštěvnost obchodů. Podle něj je vidět, že opatření mají efekt. „Když se podíváte na křivku v Uppsale, není tam stejně rychlý nárůst jako ve zbytku země. Doufáme, že tento trend bude pokračovat,“ řekl. Znovu apeloval na zaměstnavatele, aby umožnili lidem co nejvíce pracovat z domova.

Výše popsaná zpřísnění už z předchozích týdnů platí ještě v osmi jiných krajích, všude jsou víceméně podobná. Plošně již z dřívějška ve Švédsku platí domácí sedmidenní izolace, pokud člověk sám nebo někdo z domácnosti onemocní (netýká se dětí z MŠ a ZŠ), rovněž limit u stolu v restauraci osm lidí a stoly metr od sebe, shromažďování do 300 lidí, v některých krajích do 50 lidí.

Z aktuální zprávy Úřadu pro veřejné zdraví týkající se dětí, škol a učitelů, je podle Tegnella vidět opět jasná tendence: u učitelů ve školkách a školách a dalších, kdo pracují s dětmi, není riziko nákazy covidem vyšší než u jiných profesí, spíše ještě nižší. Pokud se nákaza ve školách šíří, tak především mezi personálem.

Švédsko, které jako jedna z málo zemí nesáhlo k plošné karanténě a uzávěrám, v posledních týdnech opakovaně oznamuje rekordní počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem, byť na podzim nebyl nárůst nových případů tak výrazný jako v jiných evropských zemích. Naproti tomu v sousedním Finsku mohou být zřejmě i nadále v klidu.